金傑瑞場內全壘打。（美聯社）

小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)攻守俱佳，成為勇士的閃亮新星，不過今天卻糗翻天。11日勇士與費城人的比賽中，小阿庫尼亞在中外野硬是將一顆金傑瑞(Scott Kingery)可能過牆的飛球沒收，雖然接到了，不過球卻從手套中掉出來，也讓金傑瑞趁機跑出場內全壘打，小阿庫尼亞只能無語問蒼天。

3局下半雙方4比4平手僵局，金傑瑞敲出中外野方向深遠飛球，小阿庫尼亞看準球的落點後奮力一躍，第一時間成功接進手套，不過小阿庫尼亞好像對自己的美技很滿意，跳下來時手套也用力往下甩，露出胸有成竹的表情，不過開心不到一秒鐘，球就從手套中掉落。

小阿庫尼亞以為接到球，不料球卻從手套中掉下。（美聯社）

而敲出深遠飛球的金傑瑞始終沒有減緩速度，即使看見小阿庫尼亞站定位仍全力衝刺，而小阿庫尼亞在球掉出手套後，還用手指比畫了一下，向裁判示意他剛剛接到球了，才撿起球回傳，不過這個空檔已足夠金傑瑞連跑4個壘包回來得到超前分。

根據「Statcast數據」顯示，金傑瑞的衝刺速度快達每秒28.2英尺，僅花15.7秒就完成場內全壘打。今晚對費城人來說，是全壘打滿天飛的一天，除了金傑瑞之外，瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、哈波(Bryce Harper)、狄克生(Corey Dickerson)都開轟，終場就以6比5戰勝勇士。

(中時電子報)