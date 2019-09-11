真的太霸氣！一位署名「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」，今天（11日）在報紙頭版下方刊登半版聲明啟事，不但公布小三照片、手機號碼，更要求她「放手」，而且還放大字體標明「明日代續」，超霸氣宣言讓網友既震撼更期待看後續發展。

這篇超狂聲明啟事，佔據聯合報11日頭版下方整個半版，引爆網友議論。啟事中貼出了小三與一名男子的合照，雖然臉部有打上馬賽克，不過仍可看出小三爆乳好身材。

PTT網友紛紛評論「真有錢，難怪有正妹小三可以幹」、「男的看起來也太醜了 一定超有錢」、「「這種智障台女怎麼可能看報紙.......」、「結果小三沒看報紙 乾 虧大了」、「開始期待明天的了」、「是報紙行銷手法嗎？意圖使人看連載XD」。

另有網友在臉書分享這則啟事，並猜測「那明天可能會是：感謝抓猴徵信社……」。

廣告業者表示，目前國內報紙頭版半版定價約112.5萬，實際交易價格約80～90萬元；這篇啟事如果連刊2天，「正宮」恐要撒近200萬元。

(中時電子報)