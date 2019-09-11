三龍里長周淑甘號召社區60多名義工，利用輪胎、鍋蓋和水桶等廢棄物，彩繪設計為花盆、儲水槽等裝置藝術，讓三多公園變身繽紛遊樂場。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

三龍里長周淑甘號召社區60多名義工，利用輪胎、鍋蓋和水桶等廢棄物，彩繪設計為花盆、儲水槽等裝置藝術，讓三多公園變身繽紛遊樂場。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

樹林三多公園過去疏於管理，不只設施老舊，還成為民眾丟棄垃圾的治安死角，三龍里長周淑甘日前號召社區義工替公園「微整形」，利用輪胎、鍋蓋和水桶等廢棄物，打造出七彩花盆、儲水槽等裝置藝術，連時下最受歡迎的卡通人物「小小兵」也隱身其中，讓公園搖身一變成了大小朋友都愛的七彩樂園。

位在樹林工業區內的三多公園佔地超過1300坪，過去因燈光昏暗且疏於管理，斑駁牆面、柵欄被蒙上層層汙垢，遭民眾丟棄垃圾，散發異味，還曾造成長輩散步時被絆倒，讓不少人望之卻步。

「光是整理環境就是一大工程！」周淑甘說，5月起在樹林區公所協助下，邀集居民組成義工隊攜手改造，果然一呼百應，超過60多人踴躍參與，不料光是環境整理的第1關，就在園內泥土中挖出一袋袋裝著電風扇、破花盆的大型垃圾，還有人違法在樹穴旁傾倒水泥凝塊和碎石，花了不少功夫才清理完畢。

周淑甘指出，眾人也利用資源回收撿來的鍋蓋、輪胎等廢棄物，彩繪後改造為盆栽、儲水器、三龍里招牌等裝置藝術，連時下最受歡迎的卡通「小小兵」也隱身其中，牆面則結合蔚藍海洋和綠樹，搭配紅麴文化重新粉刷，並在步道兩側種植花卉及綠草，讓髒亂公園搖身一變，成了色彩繽紛的遊樂場。

樹林區公所民政課指出，三多公園美化後使用率提高，也為市容增添趣味，周淑甘今年榮獲新北市頒發5星級里環境認證，是在地特色與發展的模範。

三龍里長周淑甘號召社區60多名義工，利用輪胎、鍋蓋和水桶等廢棄物，彩繪設計為花盆、儲水槽等裝置藝術，讓三多公園變身繽紛遊樂場。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

(中時 )