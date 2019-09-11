內政部 今天公布「2018年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84.0歲，皆創歷年新高。相較於全球平均壽命，我國男、女性平均壽命均高於全球平均水準，低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。各縣市中台北市女性最長壽86.29歲，台東縣男性平均壽命僅有72.05歲。

內政部統計處副處長鄭敏祿指出，2018年國人死亡人數為17萬2700人，較2017年增加672人，粗死亡率為7.32‰，較2017年略增0.02個千分點；標準化死亡率則為每10萬人口415.0人，較2017年減少2.2％，長期而言，標準化死亡率呈下降趨勢。

鄭敏祿表示，隨著醫療水準提升、食品安全重視、生活品質提高及運動風氣盛行，近年來國人平均壽命長期呈現上升趨勢，從2008年78.6歲增至2018年80.7歲，顯示國人已越來越長壽。

從六都來看，2018年的國人平均壽命，以台北市83.6歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高，呈現自北而南遞減的情形。

就各縣市平均壽命觀察，以新竹市81.1歲最高，台東縣75.8歲最低。內政部指出，東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低，尤其台東縣與全體國民歷年平均壽命差距約5歲，原因可能與西部交通較東部方便，醫療資源相對較充足，以及人文生活習慣差異等因素有關，但兩者差距已較10年前縮小。

內政部表示，編算生命表之目的，在於明瞭國民平均餘命水準。世界各國對生命表的編算都很重視，將國民平均壽命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

(中時 )