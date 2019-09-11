南韓、中國及日本3國航空管制區在濟州島以南相互重疊，飛行安全風險堪憂，南韓國土交通部長官金賢美昨天呼籲日本政府加入談判，以確保濟州以南空域航空安全。

南韓聯合新聞通訊社報導，由於日本對相關國際磋商態度消極，金賢美敦促日本政府基於負責任的態度加入談判，以致力恢復濟州以南空中走廊的正常通行。

日本福岡空中交通管理中心目前管理空中走廊的部分空域，金賢美表明南韓政府爭取對空中走廊進行安全監管的意願。

金賢美昨天在中央政府世宗辦公大樓召開記者會表示，確保濟州以南空中走廊飛行安全的問題不容再拖延，希望日本立即以積極態度開展對話。

她指出，最近該空域出現兩次飛機之間沒有保持安全距離的險境，特別是日本管理的空域和南韓飛東南亞的航線垂直交叉，安全隱患很大。

報導指出，今年6月30日，從濟州飛往上海的一架吉祥航空客機曾在該空域緊急降低飛行高度躲避靠近的東方航空客機。去年7月，一架美國聯邦快遞航空貨機曾在此擅自拉升高度，險些撞到兩架南韓飛機。

金賢美說，南韓政府已向國際民航組織（ICAO）、中國、日本提議開通新航線以減少風險，民航組織和中國對南韓提出的基本方向表示同意，並密切協商有關事宜，唯有日本避談此事，對南韓多次提問和會談要求置若罔聞。

南韓國土交通部透露，南韓政府提議在該空中走廊朝著韓半島方向開通連接韓中日的新航線。根據這項計畫，現行空中走廊改為日本飛中國的單向航線，而從中國飛日本的流量則分流到取道濟州的新航線。

(中央社)