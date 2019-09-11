新聞昨天報導美國急撤一名滲透到俄羅斯克里姆林宮高層的中央情報局（CIA）間諜，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天怒斥媒體說，這樣的報導可能讓人有生命危險。

據報這位線人對美國情治單位證實俄國總統普丁（Vladimir Putin）指示俄國干預2016年美國總統大選，讓這兩個超級強權關係緊張，也讓川普意外勝選蒙上陰影。

根據多家媒體引述美國間諜圈消息報導，這名線人兩年前因有身分暴露之虞被迅速撤離俄國，讓美國失去了解普丁活動與想法的重要情報。

時任中情局長的蓬佩奧質疑報導內容，他雖未具體說明，但也未否認滲透一事。

他在白宮表示：「我看了那則報導，報導明顯有誤。」

「身為前中情局長，我不常談論這樣的事。」

「只有在我認為某些事會讓人有生命危險，或報導錯得離譜，以至於會對美國製造巨大風險的情況下，我才會像這樣評論。」

(中央社)