近期大陸各省市、各地各部門持續落實「31條措施」，大陸國台辦發言人馬曉光表示，迄今已有包括28個省區市在內的99個地方結合當地實際公布具體實施意見。在兩岸徵信合作、促進兩岸學術界交流互鑒、促進兩岸文化藝術交流、便利台胞居住生活等方面，各地依據自身情況推出相關做法。接下來，浙江、貴州、四川、廣西、重慶等省區市將陸續舉辦兩岸經貿交流活動。

在7至8月暫停了2個月的新聞發布會後，大陸國台辦今天恢復兩週一次的記者會。針對「31條措施」的實施情況，馬曉光表示，近期吉林省發佈36條實施辦法，四川省成都市發佈54條實施意見，北京等地還公佈了實施細則，對各項措施的申報條件、辦理程序、責任單位、聯繫電話逐一作出詳細說明，為台灣同胞享受相關措施提供更多便利。

在兩岸徵信合作方面，福建品尚徵信有限公司與台灣中華徵信所簽署全面戰略合作協議，進一步推進兩岸民間徵信融合。

在促進兩岸學術界交流互鑒方面，7月11日，南京大學中國社會科學研究評價中心公告，將15個學科30種台灣人文社科類學術期刊納入中文社會科學引文索引數據庫來源期刊目錄，這將為在大陸工作台灣同胞的學術成果納入工作評價體系創造有利條件。

在促進兩岸文化藝術交流方面，據初步統計，目前大陸國家藝術基金已經收到12個與台灣地區機構或單位開展合作項目申請，另有19位來自台灣的藝術家申報了青年藝術創作人才項目。8月19日，由中華文化聯誼會以及來自海峽兩岸設計公司等多方共同舉辦的「中國印象——中國世界遺產文創設計產品展」在南韓首爾中國文化中心開幕。此次展覽由台灣團隊主創策展，匯集了海峽兩岸藝術家設計製作的陶瓷茶具、文具、居家裝飾等120多組中國非遺文創產品，體現了海峽兩岸共同傳承和弘揚中華文化的豐碩成果。

在便利台胞居住生活方面，北京市台辦啟動面向在京台胞公共租賃住房專項配租工作，首批共籌集40套房源。

(中時 )