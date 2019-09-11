美國之音今天報導，10日晚間，香港大球場舉行足球世界盃周邊賽香港隊和伊朗隊的比賽。現場傳出的視頻顯示，大批球迷在中國大陸國歌奏響時發出噓聲。與此同時，還有觀眾還轉身，背向球場。

美聯社報導，比賽開始後，球迷不斷呼喊「五大訴求，缺一不可」，「為自由而戰」等口號，還有抗議者現場高舉藍色標語牌，上面寫有「香港不屬中國」字樣。

報導稱，比賽中場休息時，大批球迷呼喊反送中口號，其中包括「光復香港，時代革命」等，他們還唱起《願榮光歸香港》等歌曲。現場還有球迷在球場內拉起人鏈，手舉電筒，重複反送中運動中提出的五大訴求。

據報導，香港體育場方面說，一萬四千觀眾到場。為保證比賽場地秩序正常，球場保安措施嚴密，防止有人帶入政治文宣和違禁物品。防暴員警在大球場一帶戒備。

報導援引現場一名觀眾的話說，香港民眾團結一心，為自由和民主大聲疾呼。

不過，持相反意見的輿論說，「搞什麼鬼！踢場球而已！」還有網友稱這次球場噓聲事件是「醜出國際」。

亞洲勁旅伊朗隊曾以安全為由，提出更換比賽場地。不過，這項要求被國際足聯（FIFA）拒絕。昨晚這場球賽，最終伊朗隊以2比0勝香港隊。

(中時 )