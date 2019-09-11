大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，今年以來，來往大陸的台胞人數持續穩定增長。特別是進入暑期後，兩岸交流也進入熱季。河北、北京、山東、河南等省市成功舉辦了一系列兩岸經貿交流活動，達成了一批兩岸經濟合作項目。

馬曉光表示，由台北市體育局、上海市體育局等主辦的2019「海峽杯」籃球邀請賽在台北開賽，1000多名青少年球員分別參加大學、高中和初中男女組激烈角逐。8月25日至30日，第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽在台中、彰化兩地舉行，來自兩岸23支大學生棒球隊的600多名選手參加比賽。8月28日，2019海峽兩岸八極拳技藝交流大會在山東德州開幕，兩岸800多名八極拳高手以武會友，共同弘揚中華傳統文化。

馬曉光表示，接下來，浙江、貴州、四川、廣西、重慶等省區市將陸續舉辦兩岸經貿交流活動。9月17日，以「共享機遇·融合發展」為主題的2019浙江·台灣合作周將在杭州開幕並舉辦主場活動，寧波、溫州和嘉興3市還將舉辦專場活動，共計50多場經貿活動，推進浙台產業對接合作。

馬曉光說，今年下半年，多個省區市還將在體育、青年、文化、民間信仰等多個領域舉辦一系列形式多樣、生動活潑的兩岸交流活動。

(中時 )