主演人氣系列電影《暮光之城》吸血鬼男主角的羅伯派汀森，這幾年不想自己被定型，多接演獨立電影，直到今年又重回主流，演出名導克里斯多夫諾蘭的新片《信條Tenet(暫譯)》，同時宣布另一個驚天好消息，就是他被華納選為「新任蝙蝠俠」，且不論這個決定引發了兩極化的反應，近來派汀森透露其實選角秘辛，過程遠比外界知道的曲折離奇，甚至荒謬到自己都覺得好笑，且他因為擔心選角狀況而做出的傻事，就被另一名業界大咖全程目睹，糗到無以復加。

派汀森透露身為英國人的自己雖然從小不是英雄漫畫的狂粉，但他真的很喜歡蝙蝠俠這個角色，家裡唯一有的英雄制服就是蝙蝠俠裝，因此蝙蝠俠一角，其實是他努力不懈求來的，據《新浪娛樂》報導，近來派汀森談了當初選角的內幕花絮，表示在正式拿下角色之前，他5月份中旬經歷了一場大喜大悲，因為媒體爆出他即將成為新任蝙蝠俠的傳聞，羅伯派汀森整個氣炸，因為當時其實還在初期的討論階段，還沒有確定，他擔心消息走漏， 會讓對這事高度保密的華納放棄自己，派汀森說不只自己生氣，「我的團隊也很沮喪，大家都慌了，我以為這件事情要告吹了」。

而派汀森當時準備前往坎城影展宣傳新片《燈塔》，因為選角傳聞洩漏的關係，他在從LA飛南法的飛機上陷入焦躁狀態，開始不停google自己的名字，想從網路上挖出點什麼消息，看看華納是否真的把自己踢掉了，此時坐他旁邊的來打了招呼，正是執導《不可能的任務》的名導克里斯多福麥奎里，派汀森整個傻眼，因為此前他從沒跟麥奎里見過面，結果第一次相見，「他剛剛整整看了我google自己名字一小時！」。

面對這窘境，派汀森馬上跟大導打了招呼，同時選擇坦誠以對，就把整件事情全盤托出，以解釋此前一小時他何以瘋狂使用網路搜尋，好在麥奎里個性相當爽朗善良，立刻安慰派汀森：「沒事啦！是我可能也會幹同樣的事」，而派汀森表示，之所以當時會這麼慌張，是因為媒體報導得像是他出演新任蝙蝠俠已底定，但其實這件事根本還懸在半空中，因為他當時只是先跟華納方面談了一下，根本連試鏡都還沒，還打算從坎城回去以後，把試鏡完成，華納才能做最後定奪，所幸最後結果是好的，沒有被傳聞毀掉。

(中時電子報)