北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩昨天在現場指導「超大型多管火箭發射器」系統試射，並暗示接下來可能還會進行更多試射。

法新社報導，南韓軍方昨天說，北韓在平安南道价川市（Kaechon）一帶向東發射了2枚「不明發射體」，飛行約330公里。這是平壤當局一連串挑釁行為的最新之舉。

北韓試射這兩枚飛行體前不久，平壤才表示願與美國在本月稍後就非核化舉行工作層級談判。

KCNA報導，金正恩昨天親赴「現場指導」。大約兩週前，他才視導了「超大型多管火箭發射器」試射。

根據報導，這場試射目的在於「測量戰鬥部署時間」，並暗示接下來可能還會進行更多測試。

KCNA說：「尚待完成的是點火測試。在多管火箭發射器的威力方面，這是最顯著的特徵。」

北韓外交部次長崔善熙（Choe Son Hui）9日才透過KCNA發表聲明說，北韓願意「與美國坐下來，在仍待確定的時間和地點繼續對迄今為止處理的問題進行全面討論」。

金正恩和美國總統川普去年6月在新加坡首度舉行高峰會時，在字眼模糊的聲明中承諾「落實朝鮮半島非核化」，但此後在解除北韓核計畫方面進展甚微。

川金兩人今年6月在分隔朝鮮半島的非軍事區會面時，同意重啟工作層級會談，但到目前為止，這類會談還未開始。

(中央社)