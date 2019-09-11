李孟居失聯 國台辦：從事危害國安犯罪被查 10:572019/09/11 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光11日主持例行記者會。(陳君碩攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦11日證實，失聯的屏東枋寮鄉政顧問李孟居，因從事危害國家安全的犯罪活動，被依法審查。 台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，上月以遊客身份赴港，但在深圳香港邊境失聯，至今已三週。 大陸國台辦發言人馬曉光11日表示：「李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。」 (旺報 ) #李孟 #犯罪 #國台辦 #失聯 #枋寮鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸廣西3000警大規模掃毒 查處329人 12:412019/09/08 兩岸 犯罪被害人保護協會新北分會 秋節關懷馨生人 17:412019/09/08 社會 不相信也照樣發生 網絡犯罪損失5兆美元 19:032019/09/08 財經 遠來的打擊犯罪夥伴 紐約市警局辣警參訪樹林警分局 15:102019/09/09 生活 深夜小情侶蘭潭聊天後失聯 隔天只見兩具浮屍 09:002019/09/10 社會 中秋將至 永和警加強犯罪預防宣導 17:342019/09/10 社會 陸國台辦：28省區市、99個地方推出具體惠台措施 10:442019/09/11 兩岸 體育、經貿交流 陸國台辦：兩岸民間互動熱絡 10:502019/09/11 兩岸 批台涉入香港事務 陸國台辦：立即縮回伸向香港的黑手 10:552019/09/11 兩岸 兩岸熱門新聞 李孟居失聯 國台辦：從事危害國安犯罪被查 - 兩岸 - 旺報 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ - 兩岸 李孟居失聯案 陸委會：陸應落實協議向我方通報 - 兩岸 - 旺報 《環球時報》：德國外長不該被美國和亂港分子指揮 - 兩岸 香港球迷世界盃周邊賽上噓大陸國歌 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。