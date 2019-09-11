大陸國台辦11日證實，失聯的屏東枋寮鄉政顧問李孟居，因從事危害國家安全的犯罪活動，被依法審查。

台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，上月以遊客身份赴港，但在深圳香港邊境失聯，至今已三週。

大陸國台辦發言人馬曉光11日表示：「李孟居因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。」

(旺報 )