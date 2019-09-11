香港民眾反對《逃犯條例》修例引發的示威抗議活動仍在持續，大陸方面不斷指責蔡英文和民進黨當局介入其中，不僅攻擊大陸，詆毀「一國兩制」，而且還邀請香港眾志祕書長黃之鋒訪台，大陸國台辦發言人馬曉光正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止破壞兩岸關係。

大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，馬曉光表示，大陸曾多次指出，民進黨當局在近期香港事態中扮演了極不光彩的角色。他們煽風點火，推波助瀾，與「港獨」勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞「一國兩制」。

馬曉光指責，民進黨政府不斷借機攻擊汙衊大陸，煽動島內民粹，製造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益。近日，更置台灣民眾的安全和福祉於不顧，公然邀請「港獨」分子訪台、為暴力激進分子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，為禍台亂台打開大門。

馬曉光表示，大陸再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行為。

(中時 )