在阿根廷當地有一個叫做Villa Ana的小村莊，出現一頭長的神似人臉的小牛。村民將影片po上網，引起了網友的熱議。不過在畫面中可以看見，這頭小牛已經死亡多時，據《太陽報》報導，這隻小牛應該是基因突變，一出生時只有小小的鼻子、嘴巴，也很難抬起頭。在出生不久後就死亡了。

遺傳學專家尼古拉斯(Nicolas Magnago)告訴當地媒體，這隻動物可能有罕見的基因突變問題。他說：「造成這種自發性的突變原因可能是物理、化學、生物製劑改變了遺傳測序」

事實上這並不是第一次出現牛身人臉的現象，英國《每日郵報》就曾報導過在印度北部喜馬偕爾邦的人面牛。雖然這頭牛出生不到1小時就夭折，但是印度人仍然深信牠是印度三相神之一的毗濕奴。今年1月同樣在印度的巴爾曼達地區(Barddhaman)，出生了一頭只有一隻眼睛的小牛，一樣被當地民眾奉為神靈。

(中時電子報)