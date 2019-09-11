新式數位身分識別證New eID遭學者質疑有資安疑慮，內政部今天澄清，New eID是在晶片自行產製私密金鑰，無法匯出、重製，任何人都無法取得，並在封閉隔離的環境製作，可確保資安絕對無虞，請民眾放心。

有學者質疑，新式身分證「私人金鑰」發包民間廠商處理晶片，恐有資安危機，有被重製的風險。

內政部表示，私密金鑰產製是公開金鑰基礎建設的程序之一，依據自然人憑證CPS（內政部憑證管理中心憑證作業基準）規範，金鑰對是在通過安全評估共通準則(Common Criteria, CC)國際安全認證的晶片中自行運算產生的，可確保其私密金鑰無法匯出、重製，任何人都無法取得該私密金鑰，因此不會有被製卡廠商掌握私密金鑰的情形。

私密金鑰產製時尚未結合個資，且在百分百國營、非私營且絕無中資之中央印製廠安全封閉環境中，由專人執行，確保資訊安全，其作法與現行自然人憑證相同都是在卡片內產製金鑰對。

(中時 )