鴻海集團創辦人郭台銘參選總統事態漸趨明朗，郭幕僚日前也證實最晚17日會做出重要決定，總統大選恐演變為三腳督。對此，國民黨前立委蔡正元拿出歷屆總統大選民進黨得票率分析，並提出兩個問題，他說這兩個算數問題用來評鑑最近的民調，就該知道「三腳督」的後果。

蔡正元在臉書表示，歷屆總統大選民進黨得票率：2000年39.30%；2004年50.11%；2008年41.55%；2012年45.63%；2016年56.12%。他舉出兩個算數問題，首先，他問及，2020年蔡英文得票率會低於40%嗎？第二，2020年如果韓國瑜和郭台銘兩人都參選的得票率，會有一人超過40%，另一人少於10%嗎？

蔡正元說這兩個算數問題，用來評鑑最近的民調，就該知道「三腳督」的後果！

對此，網友則紛紛表達自己意見，認為「這樣太籠統，還要看投票數」、「郭韓皆參選，即便有一個破40%，難道就能贏？起碼也要2016蔡英文那過半數的票」、「 不要小看蔡英文的爛，也不要小看中間選民的力量」、「會有棄保和海外的票」、「以前是反國民黨的票大部份跑到民進黨，才有民進黨保底40%喔」、「民進黨躺著也永遠有40%」。

(中時電子報)