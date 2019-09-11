民進黨政府以維護國家安全之名，繼修訂「國安五法」之後，將在立法院本會期推動制定「中共代理人法」，嚴格限制台灣個人和機構為大陸宣傳、發表有關聲明、參加大陸舉辦的會議等，大陸國台辦發言人馬曉光痛批，此舉意在全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，大陸正告民進黨當局必須懸崖勒馬。

馬曉光表示，一段時間以來，民進黨當局和「台獨」勢力為一黨一己之私，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力地打擊持不同立場的黨派、團體和人士，以莫須有罪名恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民眾，鉗制批評輿論，製造「綠色恐怖」和「寒蟬效應」，引起了島內輿論的強烈質疑和普遍反對。

馬曉光指責，民進黨不思反省，反而錯估形勢，變本加厲的再次企圖修改有關規定，進一步暴露了其「台獨」本質。大陸注意到，島內輿論稱之為「新戒嚴法」，一針見血地點出了問題的要害。

馬曉光指出，如果任由民進黨政府的圖謀得逞，兩岸關係將會倒退回台灣「戒嚴」時代，台海局勢將重陷緊張動蕩。台灣民眾的基本權利將被剝奪，重新生活在動輒得咎的恐懼之中。那麼，是誰在嚴重威脅台灣民眾的「自由民主生活方式」？答案一目瞭然。

馬曉光最後警告，「玩火者必自焚。我們正告民進黨當局，必須懸崖勒馬。」

(中時 )