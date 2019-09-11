針對香港眾志秘書長黃之鋒訪台，大陸國台辦11日表示，民進黨當局在當中扮演不光彩的角色、煽風點火，並藉機煽動民粹，製造反中恐中範圍，他批評台獨港獨都是毒瘤，並正告民進黨縮回伸向香港的黑手。

大陸國台辦發言人馬曉光11日針對黃之鋒訪台一事表示，民進黨當局在近期香港事態中扮演了極不光彩的角色。他們煽風點火，推波助瀾，與「港獨」勢力相勾結，企圖搞亂香港，破壞「一國兩制」。他們不斷藉機攻擊誣衊大陸，煽動島內民粹，製造反中恐中的氛圍，撈取選舉利益。近日，更置台灣民衆的安全和福祉於不顧，公然邀請「港獨」分子訪台、爲暴力激進分子提供庇護，讓台灣成爲「避罪天堂」，爲禍台亂台打開大門。

馬曉光說，再次正告民進黨當局，立即縮回伸向香港的黑手，停止插手香港事務，停止縱容、庇護暴力激進分子，停止破壞兩岸關係的行爲。

他還稱，「港獨」和「台獨」都是毒瘤，嚴重損害兩岸同胞、香港同胞的利益，損害中華民族的整體利益。如果任由「兩獨」合流，不僅禍害香港，也終將會禍害台灣。我相信廣大台灣同胞對此看得清楚，會予以堅決抵制。

(旺報 )