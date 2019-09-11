網紅辦公室小野被指控，拍過相似的影片，教壞小朋友，是殺人兇手。(翻攝自微博)

上個月22日大陸兩名少女在家遊玩，看到「抖音」上有網紅示範怎麼在家用酒精燈、鋁罐烤出爆米花，覺得好玩有樣學樣，找了一樽高濃度酒精、其他材料實驗，卻操作不當，火焰在燃燒又倒入酒精，導致整桶酒精爆炸，14歲的哲哲全身96%燒傷，於5日不幸死亡，而12歲的小雨則是被燒成重傷。而網紅「辦公室小野」被質疑是她拍影片錯誤示範，是釀成這齣悲劇的元兇。

微博上，不少大陸網友指稱，兩名少女是在學網紅「辦公室小野」2017年拍的影片「可樂罐爆米花」，並指控她是殺人犯。今天，小野打破沉默，發文表示，「過去這些天，是我一生中的至暗時刻。我無數次祈禱奇蹟發生，然而一個14歲的生命就此殞落，我心痛、惋惜、痛苦萬分。」並承諾會幫助哲哲的家庭和小雨的後續治療，同時澄清「她們意外，絕對不是模仿我的視頻。」

小野解釋，易開罐烤爆米花不是她獨創，自己也將兩個易開罐疊放的大眾方案，改良成安全的酒精燈當熱源。而兩名少女學的是大眾方案，應該是其他影片教的。

但小野道歉，雖然她的料理影片有加安全警示，仍然宣導不足，沒警覺到這些行為會被小孩模仿，「對不起，我錯了」。並表示她會重新審視過往拍的影片，將有安全疑慮的影片都下架，此之前將「無限期停更」。

小野的道歉、澄清原文。(翻攝自 辦公室小野微博)

(中時電子報)