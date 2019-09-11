鴻海創辦人郭台銘今天一大早到新竹城隍廟見台北市長柯文哲後馬不停蹄北上回立法院拜會前立法院長王金平，贈送月餅藏詩「莫忘初衷，上天指路，順應因緣，闔家安康」，王金平透露兩人在辦公室私下討論時，郭台銘對於參選總統的事情有「輕輕地提到他在考慮。」

郭台銘今天帶著月餅來立法院見王金平，王金平在鎮江會館門口親自接待郭台銘，隨後兩人就進辦公室閉門談話數分鐘，接著再兩人再一起到貴賓室公開在媒體前談話，王金平提醒國內有「六失」問題，政府失能，社會失序，國會失職，經濟失調，兩岸失和，國家失去總目標，郭台銘邊聽邊做筆記。

郭台銘自稱是第一次到立法院來，他向王金平談他前陣子的沙國行所見所聞，並提出經濟立法、科技立法的想法；王金平則強調要跳脫藍綠惡鬥，政治掛帥的國內環境，人民利益應該先於政黨利益，人民投票時要思考什麼樣的領導人才能確保國家安全跟推動經濟發展，否則將再繼續沈淪四年。

王金平在會後接受媒體聯訪時透露，他跟郭台銘閉門討論時郭台銘有輕輕地提到他在考慮參選的事，王金平還說郭台銘應該不久就會做出決定跟外界說明。記者追問是否確定參選，王金平說他只有提到他在考慮，如果有決定應該不久就會說明，因為他要連署就得在9月17日那天之前登記。

至於會不會擔任郭台銘副手，王金平強調他絕對不會去當副手。至於會幫助郭台銘嗎？王金平說言之過早，很多情事都還沒定調，他無法回答未來的事。

王金平也強調之所以談到「六失」等國家大環境的看法，是因為如果環境沒處理，就是總統的責任，國家領導要創造國家安全，經濟發展，社會安定的大環境，如果我參選當然由我來執行這些事。媒體追問會擔心黨紀？王金平反駁，「我又還說沒說要選，又還沒去登記，怎麼會有黨紀？」

(中時 )