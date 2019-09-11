前總統馬英九8日參加新北大造勢致詞時，遭到韓粉轟下台，前馬辦發言人、北市議員徐巧芯爆料馬英九等了國民黨總統參選人韓國瑜1小時。豈料昨（10）日晚間2人在大直典華「同場不同框」，馬快閃10分鐘不見韓，徐巧芯對此再澄清，馬真的是有等韓來。

徐巧芯因為幫馬英九緩頰，遭到韓粉灌爆臉書，質疑徐又不在現場，甚至被肉搜出Line ID羞辱，徐巧芯表示，若這邏輯成立，中華民國的法官、檢察官、律師都可以關門大吉了，因為罪犯犯罪時也「不在現場」，那憑什麼判決？憑什麼起訴？憑什麼辯護？主張自己在現場的人，馬辦、韓辦溝通的過程，你又在現場了嗎？沒有嘛。

徐巧芯說，她查證單位就是馬英九辦公室，在事發的第一瞬間就詢問發生什麼事，並且證人、證據都有，對她來說，她是幫馬前總統抱不平，所以在韓向馬道歉後，就再也沒有追究細節，但當天下午、晚上，卻看到更多人繼續發表不符合事實的偽「真相」，甚至檢討馬幕僚稿寫不好、馬英九為何被噓要自己檢討。這些邏輯不通順、破綻百出、尖酸刻薄的內容真的有幫到韓市長？她覺得沒有，但也尊重。

針對馬韓昨日同場不同框，徐巧芯說，昨天馬前總統真的是有等韓市長來，但國民黨北市黨部主委黃呂錦茹把馬邀請到另外一個小廳，馬從小廳出來時，媒體全部圍上來。

徐巧芯還說，就在此時，韓從電扶梯進到大廳，少數沒圍馬的媒體，因只盯升降梯，也沒看到韓，所以變成馬坐升降梯走時，在馬旁邊的媒體都沒發現韓到了，直到馬都已經走了，媒體都還在問韓怎沒來，後來才發現韓在大廳內（市黨部管制，不讓媒體進入會場，只能在場外）。

(中時 )