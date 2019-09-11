陸媒《環球時報》社評指責正在德國訪問的香港眾志祕書長黃之鋒去柏林，德國外長馬斯10日見了他，大陸當然堅決反對。黃之鋒是香港極端反對派人物，更是分裂分子，任何國家高官都不應當用與他見面的方式干涉大陸內政，這是北京的一貫態度。

社評稱，梅克爾總理上周剛剛訪問大陸，其間對香港問題表態謹慎。馬斯外長見黃之鋒發出的是與梅克爾訪陸不同的資訊，削弱了上述訪問的意義。馬斯的行為飄出一種市儈的味道，它不會促進德國的利益，而只會造成損害。

社評指，大陸一方面要繼續施壓，反對歐洲國家官員就香港問題說三道四，一方面要立足支持特區政府穩定香港局勢，爭取大多數市民對止暴制亂的支持。西方輿論註定要在外面鬧，但香港的利益與西方的利益是不一致的，這一關鍵事實被亂象掩蓋了，必須讓它清楚地彰顯出來。

社評指摘黃之鋒這樣的人，等於是在呼應對香港社會「攬炒」，也就是玉石俱焚的鼓動。這是只有納粹德國和軍國主義日本最後期才有的歇斯底里，香港廣大民眾怎麼可能會陪他們？

社評說，香港的事情依然很複雜，這當中有香港民眾的一些普遍不滿，有最激進的暴力示威者，有想漁利的極端政治反對派。在外部，有想把香港搞成擾亂大陸及對陸施壓槓桿的美國，也有主要以意識形態方式摻和、起哄的一般西方國家。應對這些不同的力量需要不同的方式，總的來看，需要信心和耐心。

社評強調，美國對香港的干預能力是有限度的，德國自己很清楚，它在香港問題上就是個打醬油的。馬斯外長的表演是在梅克爾總理訪陸之後，它是個典型的精心計算得失的秀，表現的不是道義大氣，而是市井政治的小家子氣。

(中時 )