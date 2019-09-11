針對民進黨政府將制定中共代理人法，大陸國台辦11日指，這猶如新戒嚴法，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，讓台灣民眾重新活在動輒得咎的恐懼之中。

大陸國台辦發言人馬曉光11日針對中共代理人法表示，一段時間以來，民進黨當局和台獨勢力爲一黨一己之私，全面煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，不遺餘力地打擊持不同立場的黨派、團體和人士，以莫須有罪名恐嚇、懲罰參與兩岸交流的台灣民衆，箝制批評輿論，製造綠色恐怖和寒蟬效應，引起台灣輿論的強烈質疑和普遍反對。

馬曉光批民進黨不思反省，反而錯估形勢，變本加厲地再次企圖修改有關規定，進一步暴露了其台獨本質。他注意到，台灣有輿論稱之爲新戒嚴法，一針見血點出問題的要害。

馬曉光稱，如果任由其圖謀得逞，兩岸關係將會倒退回臺灣戒嚴時代，臺海局勢將重陷緊張動盪。臺灣民衆的基本權利將被剝奪，重新生活在動輒得咎的恐懼之中。「那麼，是誰在嚴重威脅臺灣民眾的自由民主生活方式？答案一目瞭然。」

他表示玩火者必自焚，正告民進黨當局必須懸崖勒馬。

(旺報 )