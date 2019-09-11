交通部公路總局第二區養護工程處表示，為提升台61線西濱快速公路服務品質，台61線彰化路段自9月16日9時起至12月20日24時，分階段雙向封閉伸港、線西及洋厝交流道區段進行48 處伸縮縫改善工程。

因應中秋節及雙十國慶連續假期交通疏運需求，採分階段封閉交流道區段（出口匝道與入口匝道間之主線）辦理伸縮縫改善施工，道路封閉時程如下：

（一）108年9月16日9時起至10月9日15時，雙向封閉線西及洋厝交流道區段。

（二）108年10月9日15時起至10月14日9時，雙十國慶連續假期間仍持續封閉南下線西及洋厝交流道區段，開放北上線西及洋厝交流道區段主線高架通行。

（三）108年10月14日9時起至12月20日24時，雙向封閉伸港、線西及洋厝交流道區段，將視工程完成進度分段開放通行。

交通部公路總局表示，交流道區段封閉期間，請依現場指示由出口匝道匯出行駛平面側車道，過平面路口後直行至入口匝道匯入台61線主線；若車多回堵，請提前改道行駛台17線替代道路。施工動態，請查詢本局網頁訊息公告

（https：//www.thb.gov.tw/）、智慧化省道即時資訊服務網(https：//168.thb.gov.tw/)。

(中時 )