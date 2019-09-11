國防部今(11)日公布中華民國108年「國防報告書」，報告書內容公布中國大陸軍機遠海航訓路徑，包括日本海演訓、西太平洋演訓、宮古島與我周邊航訓、南海航訓、巴士海峽周邊航訓等路線，藉此讓國人了解。

此外，報告書有多張蔡英文總統照片，是白皮書15本中總統照片最多的1本，其中，還有大跨頁的蔡總統照，說明祂在國防上的宣示與施政成效，包括國艦國造、國機國造、興安專案等，另有蔡總統上任後對國軍重要談話重點，全書呈現蔡政府國防施政績效與三軍統帥形象。

自民國81年開始，國防部定期出版「國防報告書」，108年版是第15本，也是蔡總統就任以來的第2本國防報告書。

國防部表示，這次報告書編纂以「和平捍衛者」為主軸，全書架構區分5篇10章，並論述當前印太區域安全環境、我國面臨的軍事威脅，以及說明近2年國軍在強化國防戰力、振興國防產業、推動國防治理與落實全民國防之施政成效，彰顯國軍守護人民與家園的具體貢獻。

另報告書運用大量「資訊圖表」，包括彙整印太區域安全情勢、各國國防政策、中共「軍事發展」及我國重要國防施政，讓國人瞭解臺海周邊情勢與中共軍事威脅，以及國軍對應這些安全挑戰，致力戰備整備的作為與成效。

國防部指出，報告書另一特色為新增「官兵心聲」專欄，透過訪問基層官兵，以專欄方式譜寫國軍官兵奉獻軍旅的心情點滴、自我期許，提升國軍優質形象，進而吸引優秀人才加入國軍。

(中時 )