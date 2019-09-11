伙食包業者、便當餐飲店及自助餐飲店提供的餐食，若保存失當或供餐的衛生管理不足易發生食品安全問題，甚至引發食品中毒案件。食品藥物管理署自本月15日起，啟動為期3個月的「108年度伙食包暨便當餐飲業稽查抽驗專案」，,食藥署官員表示，抽驗專案將會同地方政府衛生局，針對當地伙食包及便當等餐飲業者加強稽查，全案結束後將對外公佈抽驗結果。

食藥署南區管理中心科長楊千慧指出，這次的稽查重點，除包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP) 、產品責任險外，亦將落實查核「牛肉原產地」、「基因改造食品」標示的符合性，同時加強原料、半成品及成品等抽驗，如生鮮蔬菜或肉品檢驗相關農藥殘留與動物用藥殘留、複合式餐食和現場供應飲品等檢驗衛生標準、加工食品抽驗食品添加物等，如查獲違反食品安全衛生管理法相關規定，將依法處分。

楊千慧表示，依據去年抽查的結果，在業者食品良好衛生規範準則部分，以人員沒有定期健康檢查及食材沒有離地等違規較多，經限期改善複檢後已都通過，至於食品部分，有4件生鮮蔬菜沒有符合農藥標準，及2件便當大腸桿菌超標未符合一般食品衛生標準，地方衛生局均以予裁罰。

楊千慧指出，本次稽查專案秋節後啟動，經查GHP不符合規定經限期改正而屆期不改正，及農藥殘留或動物用藥殘留不符規定者，分別依違反食安法規定， 可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；另食品業者登錄不實、食品添加物未依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，依同法可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全。

(中時 )