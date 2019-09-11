臺鐵局公告，即日起「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」都更進行公告評選，採全區權利變換方式開發，11月4日前販售公開評選文件，歡迎有意願之投資人踴躍參與投標！

臺鐵局表示，先前公開評選因為配合中央於5月、6月公布之都市更新條例相關子法規定，檢討公開評選文件未涉重大修正，因此現在重啟第三次公告招商作業，並縮短公告期間為60天。

臺鐵局指出，本案位於高雄市中心精華地帶，鄰近臺鐵高雄車站、高雄捷運民族車站，基地北側緊鄰高雄市區鐵路地下化工程範圍，即將開闢為50公尺綠園道，交通便利，區位條件優越；基地範圍東至長明街38巷，西至建國二路190巷，南接長明街，北接大港街及長明街38巷5弄，總面積約27,744.34平方公尺，土地使用分區為第二種特定商業區（建蔽率50％、容積率300％）及道路用地，100％公有土地，權屬單純。

臺鐵局說，若想洽購公開評選文件，請於公告期間內，先將工本費每份3,000元整匯入臺鐵局帳戶（銀行：臺灣銀行營業部、帳號：003031121966、戶名：交通部臺灣鐵路管理局營業基金戶），再持匯款單據於上班日至臺鐵局資產開發中心開發科，領取招商文件，若是已領取前次（第2次）公開評選文件之領標人，請持該次領標憑據領取本次公開評選文件。

(工商 )