林鄭：港加強與大陸金融、航運合作 11:402019/09/11 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港特首林鄭月娥。（圖／美聯社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港特別行政區行政長官林鄭月娥11日出席特區政府與香港貿發局合辦的第四屆「一帶一路」高峰論壇。林鄭月娥致辭時表示，香港將更進一步與中央部委互動交流，在金融、航運等領域上合作。 林鄭月娥指出，香港與中央部委增加互動交流，在金融、商業、城市管理、航運運輸、專業服務等不同領域展開合作，此舉有助於提高雙方專業水平，也能實現更加綠色、更可持續的「一帶一路」項目。 (工商 ) #香港 #航運 #合作 #月娥 #林鄭月娥 也許您會感興趣 推薦閱讀 示威重創香港經濟 台商難倖免 04:092019/09/07 焦點新聞 惠譽開第一槍 香港信評下調至AA 04:102019/09/07 兩岸要聞 陸方指港問題屬內政 聯合國人權理事會不宜討論 12:412019/09/07 兩岸 美推港人權民主法案 陸有3不安 14:152019/09/09 兩岸 惠譽：港評級下降 不致立即衝擊 04:092019/09/10 焦點新聞 林鄭月娥斥示威者「瘋狂式破壞」港鐵 11:512019/09/10 兩岸 CNN問港暴力未停 林鄭：有誠意對話 13:332019/09/10 兩岸 騷亂不息 香港金融中心地位或被新加坡取代 19:322019/09/10 兩岸 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ 08:382019/09/11 兩岸 批台涉入香港事務 陸國台辦：立即縮回伸向香港的黑手 10:552019/09/11 兩岸 兩岸熱門新聞 香港進退維谷？兩岸學者：百年未有之大變局！ - 兩岸 李孟居失聯 國台辦：從事危害國安犯罪被查 - 兩岸 - 旺報 高中歷史課本去中國化 馬曉光批：倒行逆施、數典忘祖 - 兩岸 李孟居失聯案 陸委會：陸應落實協議向我方通報 - 兩岸 - 旺報 擁兩款隱形戰機 僅中美能辦到 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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