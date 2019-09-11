香港特別行政區行政長官林鄭月娥11日出席特區政府與香港貿發局合辦的第四屆「一帶一路」高峰論壇。林鄭月娥致辭時表示，香港將更進一步與中央部委互動交流，在金融、航運等領域上合作。

林鄭月娥指出，香港與中央部委增加互動交流，在金融、商業、城市管理、航運運輸、專業服務等不同領域展開合作，此舉有助於提高雙方專業水平，也能實現更加綠色、更可持續的「一帶一路」項目。

(工商 )