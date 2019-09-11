郭台銘日前跟日本媒體茶敘時提到，「兩岸是兩個獨立的政治體」。此外，上海證交所日前調整滬港通名單，鴻海旗下的富智康被除名，大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中強調，台灣和大陸同屬一個中國，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就會改善和發展。

馬曉光強調，「世界上只有一個中國，台灣和大陸同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割，這是基本的法理事實，也是國際社會公認的現實。」

馬曉光指出，在兩岸關係改善和發展的問題上，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對「台獨」，兩岸關係就會改善和發展，兩岸同胞的利益就會得到維護和增進。反之，兩岸關係就會受到損害，台海局勢就會出現動蕩，台灣同胞的利益和福祉就會受到損害。

至於鴻海旗下的富智康被上海證交所從滬港通名單中除名，馬曉光表示，據向有關業務部門了解，富智康是被香港恆生公司從恆生綜合大中型股指數中調出。根據滬港通相關業務規則，該股也相應地被從滬港通股票名單中調出。

此外，在鄭州的富士康廠最近被指出違反有關勞動法規，這是否意味著台企在大陸的發展遇到了一些瓶頸和困難？馬曉光回應，這種個案不必要做過多聯想，國台辦對個案也不作評論。「所有企業的生產經營行為，都應當遵守相關的法律法規，有關部門和地方也會依法依規進行處理。」

馬曉光強調，在當今複雜的國際經濟環境中，大陸這邊風景依然很好。所以大陸將繼續堅持和奉行鼓勵台胞投資政策，為他們做好服務，保證維護他們的權益。大陸希望經由兩岸經濟合作不斷持續的擴大和深化，使得兩岸同胞共蒙其利。

(旺報 )