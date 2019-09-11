釀酒人超級球星葉利奇(Christian Yelich)是國聯MVP熱門人選，不過目前累積44發全壘打無緣再推進了，他今(11)日面對前東家馬林魚，首打席因自打球重擊到右膝蓋因此退場，稍早釀酒人球團宣布，他因右膝蓋骨骨折，本季確定報銷。

首局首打席，葉利奇面對馬林魚先發投手赫南德茲(Elieser Hernandez)的滑球，猛力揮擊不過球卻正中他的膝蓋骨，葉利奇當場痛得站不起身，臉還埋在兩腳中間，痛到久坐在地連腳都無法伸直，當下防護員及總教練都上前關心，休息一陣葉利奇才勉強站起，走個幾步又因太疼痛而停下，最後才緩緩走下場。

賽後球團宣布晴天霹靂的壞消息，葉利奇因自打球導致右膝蓋骨骨折，本季剩餘賽事都無法參與，球季到此為止，確定本季報銷。

葉利奇今年表現令人驚奇，球季前拍攝廣告誇下海口要敲50轟，原本大家覺得是不可能達成的目標，不過本季至今敲出44發全壘打，在開轟榜上並列第3，卻因傷勢讓他提前結束球季，也確定喪失競逐全壘打王的機會。

(中時電子報)