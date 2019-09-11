發生於去年的台北市廈門街辛姓調酒師命案，辛男劉姓女友因晚回家遭辛斥責，劉女閨蜜黃姓女子為替姊妹淘出氣，找來7人教訓辛男，辛男遭凶嫌楊蔡蓂葦砍死，北檢已依殺人罪嫌起訴楊蔡蓂葦4人，但辛男家屬指控劉女及閨蜜黃女共4人涉嫌教唆，高檢署發回北檢續查，北檢今仍以罪證不足，2度不起訴劉、黃4人。

檢警調查，劉女去年1月27日和閨蜜黃女及友人到KTV夜唱，劉女先行離去，但被在夜店擔任調酒師的辛姓男友斥責太晚回家，劉女用LINE向閨蜜訴苦，閨蜜當場向友人告狀。

友人帶著酒意要去幫劉女出氣，劉女得知後，請求閨蜜及友人不要去，並拒絕說出和男友同住的地址，不過友人仍一間一間敲門找人，最後找到劉女住處，一進門就和辛男衝突，其中楊男拿起水果刀從背後猛刺辛男幾刀致死。

警方逮捕楊男等人，檢方將他和3名共犯分依殺人、傷害等罪嫌起訴，劉女和閨蜜等4女則因涉案罪證不足，獲不起訴。

但辛男家屬認為，劉女等人也是共犯，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢2度偵查認為，當時劉女有拒絕友人去找她，而同行的閨蜜也曾半途想脫隊，查無劉女等人參與教訓或傷害殺人犯意，2度不起訴。

(中時 )