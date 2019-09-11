台南市專勤隊於田男住處查獲2名越南籍失聯移工非法工作。（台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

台南市專勤隊日前查獲一起越南籍新住民阮婦逼女為娼案件。（台南市專勤隊提供／劉秀芬台南傳真）

越南籍新住民阮婦因積欠百萬賭債，竟夥同小王誘騙與越南前夫所生16歲女兒小畢（化名）來台賣淫，2月間小畢因護照被母親扣留前往警局求援，這起逼女為娼惡行才被移民署南區事務大隊台南市專勤隊查獲，日前共拘提5名涉案人，並依觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例起訴。

小畢（右）難敵母親親情攻勢，被逼下海。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

阮婦再婚嫁到台中不到3年，因嗜賭積欠百萬賭債，誘騙未成年女兒小畢來台觀光，瞞著丈夫將她帶往中南部有女陪侍KTV坐檯陪酒，更與國人田姓男友媒介女兒與男客性交易，去年間共來台3次，每次約1個月，所得均遭阿明全數沒收，期間不斷利用親情攻勢令小畢難以違逆抗拒。

今年2月間，阮女因有事回越南，將小畢託付同鄉照料，同鄉察覺有異要小畢向警方報案，小畢向警方表示護照遭生母扣留無法返國，請求協助，專勤隊幹員察覺小畢神色不安，避談在台逾期原因，經進一步清詢，始揭發親生母親逼迫下海之惡行。

專勤隊幹員判斷其為人口販運被害人，聯繫社會局予以安置保護，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，於3月至6月間會同台中市政府警察局婦幼警察隊及中區事務大隊台中市專勤隊共拘提5名涉案人，並於田男住處查獲2名越南籍失聯移工非法工作，全案經檢察官近日偵查終結予以起訴。

台南市專勤隊隊長熊德仁表示，社會大眾及外來人士勿抱持僥倖心理或貪圖私利，為追求金錢利益而以身試法，媒介未成年女子從事非法工作或賣淫行為，將觸犯人口販運防制法及兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，移民署將持續加強查處，以導正不法歪風。

(中時 )