知名跨國科技企業Google宣布投資台南，未來將在台南科技工業園區購地興建資料中心，並持續購買台南的綠電。市長黃偉哲11日公布此一消息表示，Google是全球的指標性企業，對環境有深刻的責任感，在選址上也有嚴格的要求，感謝Google選擇台南，這也代表台南長期以來在環境保護與綠能發展的努力，已初步得到國際認同。

不過，黃偉哲也強調，目前地方上有些杯葛，既不可取，也不專業，不知道動機何在；再生能源發展不但是台灣未來的方向，也是政府對環境保護的莊嚴承諾，市府會加強溝通致力於推動綠電發展，深化低碳城市的願景，強化國際企業的投資意願。

對於Google在台南後續的投資，市府祕書長方進呈也說，未來將協助Google取得建照與使用執照，並全力供應足夠的綠電；同時，台南市政府也歡迎更多國際企業選擇台南，未來將利用綠電發展的優勢，吸引更多優質且具環保責任的企業投資設廠。

(中時 )