鴻海集團前董事長郭台銘近期動作頻頻，不僅今(11)早偕同柯文哲到新竹城隍廟參拜，上午更與王金平會面，參選2020似乎蓄勢待發；對此，網友在PTT上發文表示，「不用再猜了、郭台銘出來選穩輸！」

網友發文提到，郭台銘一直沒有鬆口表態參選，不過一旦他宣布參選，就證明了幾件事：

「沒誠信」。商人最重視信用，初選前講的話句句中肯，選輸後就變了？老實說郭台銘在這點令他相當失望。

「輸不起」。郭台銘頂著榮譽國民黨員證書，現在翻臉不認敗選，如果真的出來選，「輸不起」這稱號可以跟一輩子了！

「明知道分裂國民黨選票還要出來選」。郭台銘明明屈就副總統也可以繼續讓國家穩健發展，而且就等於「國民黨穩贏了」，但他出來選以後，讓蔡英文有機會可以翻身，郭這一行為簡直就是「要當全民歷史罪人」！

「口才差、號召力不足」。從初選前就看的出來了，人民信任郭是因為「郭台銘」三個字太響亮了！民眾的確是希望要會做事的人，而不是老是嘴砲或照舊思維的政治人，但「少了信用，什麼話都不用說了」。

網友還表示郭陣營的「幕僚都很廢」、勸郭「如果真的為中華民國好，請當副總統候選人」，選輸就是服輸才是君子風度，政治就是這樣，「賴清德被民進黨又騙又耍成這樣都沒吭一聲」，希望郭董也有自知之明。

PTT網友發文。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)