大陸文化和旅遊部日前公告，自8月1日起停止陸客赴台自由行，此舉導致大陸赴台遊客數量銳減，台灣觀光旅遊業受傷慘重。馬曉光對此表示，造成大陸遊客減少的原因，國台辦曾多次說明，「根本就在於民進黨當局先是破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，繼而破壞了兩岸關係和平發展的大好局面。」加上民進黨近期又不斷煽動對抗、敵意、對立，推進各種「台獨」活動，這一點是毋庸置疑的。

至於繼陸客赴台個人遊暫停之後，赴台團體遊是否會受到限制？馬曉光間接暗示，民進黨當局不斷鼓譟「台獨」活動，不斷煽動對大陸的敵意，挑動兩岸對立，惡化兩岸交流氣氛，傷害大陸同胞的感情，「不可能不影響大陸民眾赴台旅遊的意願。」

馬曉光再次強調，「兩岸關係好，台灣同胞才會好。我相信，大家也都注意到，我們由衷地期盼兩岸關係能夠盡快回到和平發展的軌道上來，使赴台旅遊也能夠盡快恢復健康的、積極的、正常的發展局面，共同增進兩岸同胞的福祉。」

此外，中研院前研究員劉孔中赴陸至中國人民大學教書，陸委會稱其違反《兩岸人民關係條例》而「被請辭」，干擾兩岸學術交流。大陸國台辦發言人馬曉光今天在例行記者會中表示，民進黨當局變本加厲地干擾兩岸交流活動，擔心台灣同胞會繼續生活在不能免於恐懼的日子中。

馬曉光指出，最近一段時間，民進黨當局無視兩岸同胞對兩岸關係發展的共同願望，變本加厲地干擾兩岸交流活動，限制台灣民眾來大陸學習、工作、就業、創業。他們限制台灣大學生來大陸實習，限制台灣退休高官、退役將領和中小學教師來大陸交流，處罰台灣的大學教師、研究所學者到大陸任教，處罰在廈門擔任社區主任助理的台灣青年。

馬曉光憂心，「凡此種種，不一而足。一葉知秋。如果任由他們這些行徑延續下去，我比較擔心台灣同胞會繼續生活在不能免於恐懼的日子中。」

(中時 )