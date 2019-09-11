2019.09.10新聞深喉嚨 雙雙提前巧變擦身而過 馬韓同框失敗美麗錯誤！

昨日（10）郭台銘幕僚蔡沁瑜、柯文哲市府顧問蔡壁如、立法院前院長王金平秘書林思慧3方幕僚，赴中選會了解總統登記及連署相關事宜。與新北市前市長朱立倫交好的議員葉元之痛批，這是個無聊的「政治動作」，若3人自認非藍非綠都是他們的力量，那建議他們快去找前總統陳水扁搭檔。

葉元之在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，這3人的動作根本只是一場「秀」，因為他們問的問題都很無聊，比如連署書上需不需要附總統的名字？這種問題網路上都查得到，不然打電話也行，根本不需勞師動眾。

不僅如此，葉元之爆料，王金平說朋友已幫他連署28萬份連署書，這一定是假的！因為連署書上須寫上副總統的名字，請問他的副總統是誰？若沒有副總統名字，不是假的就是28萬份全作廢。

葉元之指出，郭台銘、柯文哲、王金平之所以要搞出這場秀，因為大家講到他們，放的畫面都是八二三砲戰時3人合影，民眾看膩了；且3人加溫加太慢了，以致民調下跌，所以才想說來個「大動作」，派3個「女配角」去中選會問問看。很明顯的，這就只是個「政治動作」。

葉元之直言，3人幕僚說知道大家期待一個「中道的主流力量」，這話簡直讓他啼笑皆非，因為很多人明明是期待郭「不要亂了」、「要選就選不要假鬼假怪」。如果他們自認非藍非綠都是他們的力量，那有一個人最近也很想選總統，建議他們快去找來搭檔——陳水扁。

(中時電子報)