電腦產業發展迎來大陸中央新一輪政策加碼，鼓勵外資企業在華布局成為重要發力點。2019世界計算機（電腦）大會上消息指出，目前大陸已成為全球重要的電腦生產基地，電腦產業規模排名世界第一。去年，大陸電腦產業實現主營業務收入1.95兆人民幣，較前年增8.7%。

據《經濟參考報》報導，聯想、華為、浪潮等企業在筆記型電腦、伺服器全球市場的占有率穩步提升，巨大的市場優勢也吸引了戴爾、IBM、惠普、英特爾等國際知名企業到陸投資。

大陸全國政協經濟委員會副主任劉利華表示，大陸電腦產業飛躍發展，為全球產業發展作出了重大貢獻，同時，也得益於產業鏈全球分工合作。但他也指出，世界電腦產業正面臨前所未有的機遇和挑戰，一方面，以筆記型電腦、桌上型電腦為代表的傳統電腦產業不斷接近天花板；另一方面，以技術、模式、應用的創新變革為主要特徵的先進電腦時代正逐漸走來。

另外，大陸多地正競相打造電腦產業發展高地。比如，湖南省委書記杜家毫表示，電腦相關產業正成為湖南經濟高品質發展的重要支撐，據了解，長沙高新區已集聚超過1萬家電子資訊企業，形成了涵蓋晶片、基礎軟體、整機及終端、應用軟體的完整產業鏈。而山東自貿試驗區濟南片區也將加快建設全國運算速度最快的超級電腦，以此賦能山東省的新一代資訊技術、高端裝備、現代海洋等產業發展。

(旺報 )