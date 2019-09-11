國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團，今（11）日宣布新增4大小組，包含體育、客家、原民、觀光小組，並邀請前內政部移民署署長莫天虎、前女籃國手錢薇娟等人助陣。但在觀光小組部分，業者、專家學者均想保持低調，因此顧問團並未公布召集人或亮點成員名字。

國政顧問團指出，目前各小組均密集召開會議，研討政策，力求為國民黨總統參選人韓國瑜所制定政策，為最符合民意，而非只為喊口號作秀的選舉策略。月前公布的國政顧問名單，有20小組，包含可公開和不能公開者成員近200人。為求使國政規劃更完善且全面性，今日公布新增小組及部分成員名單。

最近受到陸客禁令嚴重衝擊的觀光產業，國政顧問團宣布成立觀光小組，盼結合台灣獨特的自然景觀、文化、宗教、運動、農業、生態等特色，可以把台灣打造成觀光大國，變成亞洲的瑞士＋夏威夷＋法國＋不同國家。至於在成員方面，顧問團表示，觀光組的成員相當低調，均無法具名，成員來源包括學者、民宿旅館業者及旅遊數據分析業者，將制訂出涵蓋地區性、全國性甚至國際性視野的觀光政策。

在體育政策上，國政顧問團說，台灣體育一直未受到重視，每逢重大國際賽事，就暴露出許多選手培訓、資源不足、選手職涯發展等問題，所以成立體育小組，期盼能增強全民競技實力，透過國家運動賽事產業提升國家能見度，體育小組委由錢薇娟擔任召集人。

在客家政策方面，國政顧問團指出，台灣是多族群國家，客家族群人口在台灣有將近420萬人，在整理國家結構中占有其絕對地位，政策除了要能支持客家資源以及發展，還要確保各族群的共榮共存與平等，本小組召集人為前行政院客委會主委劉慶中擔任，他會召集北中南各區域的客家學者，及有志客家青年共同討論出最踏實的客家政策。

在原住民政策方面，國政顧問團說，目前全台原住民逾56萬人，為了保障原住民族之地位及政治參與，以及對其教育文化、交通、醫療、社福等方面的保障同時促進發展，原住民小組召集人由前原民會主委林江義擔任，成員包括熟稔原住民文創產業發展研究的開南大學尤天鳴教授，以及桃園市議會簡志偉議員。

在先前已成立的社福小組中，國政顧問團指出，已納入新住民政策研擬，盼能借助國民黨立委林麗蟬以及前內政部移民署署長莫天虎，對新住民事務的觀察，以及對新住民的深入了解，制定出最符合新住民需求的政策。

(工商 )