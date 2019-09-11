民進黨委陳明文在高鐵遺落裝有300萬元現金的行李箱掀風波，國民黨團今天質疑法務部次長蔡碧仲跳出來辯護獻殷情、帶風向、指導辦案，法務部的公信力蕩然無存，蔡政府聲稱司法改革毫無結果，若真有心改革，要從綠營高層開始整肅。

國民黨團今天接續昨天十問陳明文，今天針對「遺失三百萬現金案」，再十問蔡政府。副書記長童惠珍說，陳明文只願調閱監視器稱皮箱來自家裡，但卻未說明關鍵三百萬金流來源，其實只要公布提領的銀行、時間與金額就真相大白，但至今卻未公布。

童惠珍揶揄，陳明文稱此案進入司法程序不方便透露細節，實際上，偵查不公開是規範檢調不能把偵查所得案情公諸於世，當事人若要自清，當然是要對外交代清楚，而法務部次長蔡碧仲甚至第一時間出來獻殷情、帶風向、指導辦案，未來法務部還具公信力嗎？蔡英文口口聲聲說要司法改革能有結果嗎？

童惠珍指出，法之不行，自上犯之，也就是 所有上位者若觸犯法律不罰 ，將是法律窒礙難行的主因，蔡政府若有心改革司法，要從民進黨黨內高層開始整肅。

國民黨團總召曾銘宗呼籲陳明文誠實為上上之策，砲指最近蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、陳明文因不同原因要告人，明明很容易澄清，卻堅持走上法院，對外宣稱以訟止謗 ，其實是以訟止血，說穿就是要用司法手段嚇阻質疑，規避說明責任 。

國民黨團首席副書記長陳宜民指出，此案一爆發，隔天蔡碧仲就邀請媒體聚餐，而且只有一家電子報有此新聞，痛批蔡碧仲與特定媒體聚餐，釋放特定消息，試圖引導方向，蔡應知所進退，道歉下台。

國民黨立委十問 要求陳明文交代三百萬來源

(中時 )