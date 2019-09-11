郭柯王結盟看起來已經勢在必行，國民黨立委林奕華及陳雪生今天上午接受電台專訪，陳雪生直言，做人要有道義，要有情有義，「郭先生我很尊敬，但我這次無法支持他」，他也強調，他所接觸到的國民黨立委都是挺韓的，他也認為新北市長侯友宜最後也會表態挺韓的。

陳雪生說，他自己小時候做過乞丐，為求溫飽父親還去搶過饅頭，這種往事他想起都會落淚，所以他跟有錢人都很少接觸，而郭台銘是非常非常有錢的人，他佩服郭台銘，但做人要講道義，他跟大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前雲林縣長張榮味、前苗栗縣長傅學鵬都很熟，大家都很重視道義，不是一定要支持誰，而是要講道理。

對於外界質疑藍營團結的部分，陳雪生說，比如看板的問題，就他所了解，很多人是因為颱風考量，還有經費考量因此還沒掛看板；至於侯友宜的部分，他們兩個是老同事，他認為侯畢竟還要考慮連任，且必須要考慮到議會的壓力，但新北市也是很多支持者期待韓國瑜，「我認為他最後會表態挺韓。」

林奕華表示，對於「郭柯合」，看前陣子媒體的鋪陳，他們也早已經心裡有數，雖然還是希望黨中央在整合上能夠施更大力，但看到這樣的發展也不意外，不過他從近期的狀況發展也發現，這樣也有可能激發藍軍內部的凝聚力，因為大家會有一定要贏的焦慮。

林奕華認為，目前的狀況比較混亂，郭柯如果合作也是會吸到藍綠兩邊的票，一開始或許有慶祝行情，不過總統大選最後還是會回到空戰跟陸戰，三腳督反而是在考驗兩黨團結的能力，因此最後可能兩黨還是重點，國民黨跟韓國要做的就是要把步驟打穩，提升自我能力，要把自己給做好。

(中時 )