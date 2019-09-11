來自全球的國際學術大師，本學年度開始將匯聚文化大學「華岡大講堂」，引領文大師生深刻省思生命的意義，及學術研究與社會共鳴的全新價值！首場「華岡大講堂」將於9月18日在文大柏英廳舉行，歡迎各大學師生及民眾前來文大，一起領略大師風範、體驗這難得的學術盛宴。

在文大校長徐興慶校長倡議下，文大自今年9月開始，平均每個月推出一場大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」。

文化大學表示，本學期六場主講人分別是台大特聘講座教授、歐洲研究院院士黃俊傑，韓國建國大學校長閔相基，日本長崎大學校長河野茂，日本弘前大學校長佐藤敬，日本德川博物館理事長德川齊正，以及2020東京奧運主場館設計人、日本東京大學教授隈研吾。

文化大學指出，六位國際學術大師，將分別依個人的人文社會、生物科學、醫學、歷史文物、建築設計等學術研究專長，對文大師生發表專題演講，並與台灣相關領域知名學者進行深度對話。

文化大學提到，「華岡大講堂」宗旨是為實踐文大創辦人張其昀博士「承東西之道統，集中外之精華」的教育理念，以及董事長張鏡湖博士敦聘名師、為師生提供優質「教與學」環境的願景，希望透過學養深厚又有影響力的世界各國學術大師的學思歷程及反省，讓更多師生體會大學教育「經師與人師並重，道德、倫理與學問並重」等道理，進而理解學術研究的現代意義，引領師生思考生命的意義，以及學問與社會相結合的全新價值。

文化大學表示，首場「華岡大講堂」主講黃俊傑教授，學術研究領域是東亞思想史，近30年來積極參與大學通識教育改革工作。9月18日他將在文大校本部柏英廳，以「21世紀大學理念的激盪與通識教育之展望」發表演講，並與台北大副校長莊榮輝、文大副校長王淑音、文大文學院長黃藿對談，精彩可期。

「華岡大講堂」各場次時間地點及相關資訊連結：http：//discover.pccu.edu.tw/hwakangacademy/index.html#projects。

(旺報 )