政府推動漁電共生，但太陽能板廢材回收問題卻頗受疑慮。臺鹽綠能與亞邦國際科技11日在台南市長黃偉哲等人的見證下，共同簽訂「漁電共生太陽能模組資源化戰略合作協議」，將綠色能源與循環經濟鏈結，打造全台第一的資源循環綠色漁電專區。

臺鹽綠能與亞邦國際科技都是響應政府推動能源轉型、「5＋2 產業」的企業，前者致力發展綠色能源、推動漁電共生；後者專注於發展循環經濟、推動資源再生。此次雙方共同攜手合作，將綠色能源與循環經濟鏈結，打造資源循環永續發展漁電共生模式。

臺鹽綠能指出，未來在台南協助的漁電共生太陽能發電工程預計將有400億資金的投入，年發電量可達6億萬多度。太陽光電案場在生命周期中所產出的光電廢板，都會優先由亞邦科技妥善處理，將進行光電廢板高質化再生再利用推動，拆解光電廢板中的各類物質產品，回到工業循環體系中再度二次使用，確保資源循環再用。雙方還將致力於維護台南沿海一帶的生態環境，讓漁電共生用地在20年後能回復到最佳原始樣貌。

臺鹽綠能董事長陳啓昱指出，臺鹽綠能推動的漁電共生是為一種肩負地方再生使命的新經濟型態，以農地農用的原則結合養殖漁業與綠能發電系統，以綠色資源協助漁村發展，達到環境永續及社區永續發展，目標在3年內設置總裝置容量達1GW以上，目前已簽約土地面積超過1000公頃，總設置太陽能板的數量將相當可觀。

亞邦國際科技董事長陳皇志則說，亞邦國際科技集團長期投入半導體廠、液晶面板廠及太陽能板廠等高科技廠，生產所需的自動化、智能化、潔淨化相關先進解決方案，是一家全方位「智慧 機械 循環經濟」的系統整合服務商，相信絕對有足夠的技術與能力，完善處理漁電共 生案場將來退役的太陽能模組。

(中時 )