中秋節即將來臨，大家最期待的就是烤肉！但大部分民眾都知道，烤肉吃多容易也把致癌物吃下肚，臉書專頁《韋恩的食農生活》分享在烤前、烤中、調味以及烤後用這4招來有效降低9成致癌物。

中華有機與自然食品協會的理事韋恩在臉書上表示，烤肉的食安風險是在肉高溫加熱後，容易產生異環胺（HCA）等致癌物質，異環胺會破壞人體DNA、誘導癌細胞產生，對乳癌、大腸癌、食道癌、肺癌、攝護腺癌、胃癌等風險特別高。

針對有效降低異環胺，韋恩提出了4個妙招：

1.烤前：醃肉推薦照燒醬，根據研究，先用照燒醬醃過的肉可以在烤肉時降低致癌物達67%，而薑黃大蒜醬也可以降低致癌物達50%，但市售很甜的BBQ醬致癌物反而會增加3倍，關鍵就在醃肉醬不要加太多糖。

2.烤中：低溫小火短時間烤，因為雜環胺必須要在高溫下才會生成，大概攝氏100度時就可能出現，超過200、300肚後會大量生成，因此火侯很重要。避免致癌物產生的秘訣就是小火、常翻面、縮短烤肉時間，最理想的方法是將肉先以水煮或是微波等方法預煮到半熟，再上烤架，這樣可以大幅縮短烤肉時間，又可以確保不會吃到沒熟的肉。

3.烤肉時的調味料可優先選擇抗氧化力強的薑黃、迷迭香、鼠尾草、薄荷、等等香料，不但好吃還可以更進一步阻止雜環胺的生成。

4.烤肉後，多吃青花菜幫忙肝臟解毒，實驗證實，讓人吃下煎熟的牛肉，配著一天吃500g的青花椰菜(或結球甘藍)，就可以顯著提高肝臟解毒酵素的活性，讓體內的異環胺含量降低，而這樣的效果可以持續好幾週。

(中時電子報)