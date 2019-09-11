業者雖低調不願追究，偷竊婦人仍被警方送辦。（警方提供／許家寧基隆傳真）

婦人摸黑拿走花盆帶回家養魚，沒想到花盆內有失主愛犬骨灰。（警方提供／許家寧基隆傳真）

基隆1間寵物店2年前將已故愛狗「牛牛」骨灰葬在店外花盆裡，日前發現盆栽遭偷，業者在臉書公布影像揪賊，偷竊婦人聞訊連忙連盆帶土送回歸還，歉稱看花盆漂亮，失慮帶回家養魚，雖獲店家原諒，因偷竊屬公訴罪，訊後被依竊盜罪嫌送辦，得不償失。

店家日前在臉書貼出骨灰被偷影片，影像中7日凌晨1時許，一名騎車的婦人順手牽羊將店門口花圃上的花盆帶走，「致偷花盆大嬸，恭喜妳即將升官發財了」強調那是飼養12年的黃金獵犬「牛牛」骨灰，並向竊嫌喊話「快還我，拜託」。

警方接獲店家報案，調閱附近監視器，循線查出1名50多歲婦人涉有重嫌，她昨天下午4點多，看到業者貼文後主動將花盆送回原處歸還，警方傳喚她到案後，她坦承有把花盆偷走，當時只想到拿花盆來養魚，覺得很適合，所以看到就拿走。

業者指出，重要的是裡面的土，不是花盆，因為怕被偷走，當初就將骨灰分開放置，幸好被拿走的是最小的盆栽，但還覺得心疼。警方指出，雖然李婦歸還，店家也表明不追究，不過竊盜行為屬公訴罪，訊後依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

氣！ 愛犬骨灰埋盆栽 賊竟偷走飼主怒

(中時 )