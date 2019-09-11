弘道老人福利基金會今天邀請大學生穿上老化至80歲的「彭祖裝」，體驗採買的困難處。（林良齊攝）

弘道老人福利基金會今天邀請大學生穿上老化至80歲的「彭祖裝」，體驗採買的困難處。（林良齊攝）

受到高齡化影響，高齡人口增加十分迅速，據估計，我國將在Ｎ年內進入超高齡化社會，但進入高齡化的同時，一般民眾仍不瞭解老化對身體的影響，弘道老人福利基金會今天邀請大學生穿上老化至80歲的「彭祖裝」，體驗採買的困難處，學生表示，穿上去後才發現，除了行動較不方便外，包括視力、聽力及觸感都會受影響。

現場也邀請2位逾80歲的長者分享採買上遇到的困擾，83歲的周阿嬤表示，除了會提不動採買的物品外，看不清保存期限，有時候還會不小心忘記要採買的物品；86歲的李阿嬤則說，相較大賣場，較偏愛傳統市場，因為傳統市場的價錢都是「問」來的，而不是用看的。

弘道基金會台北服務處處長鐘智馨表示，弘道老人福利基金會10年前推動「彭祖體驗」，讓社會大眾穿戴模擬高齡的體驗教材進入80歲，親自進入視茫、重聽、駝背等生理退化的世界，並了解老人家們面對老化情形的感受，能用同理心去瞭解長者的內心與需求。

統一超商透過「把愛找回來」與弘道老人福利基金會今年9月6日至15日在台北松山文創園區舉辦「樂齡城市歷險記─彭祖十週年特展」，透過實體、實境的體驗，統一超商也與弘道老人福利基金會合作推動今年的「老屋修繕」，邀請民眾一起赴超商投下零錢，支持弱勢長輩獲得安全棲身的家。

(中時 )