中華民國游泳協會前理事長許東雄，去年遭爆料2度以「購買選手服裝」為名目，向體育署詐領補助款5萬7600元，另許妻陳金鳳另涉冒用許東雄名義，簽名領取「國中區游泳分齡賽」裁判費3028元，被調查局送辦。台北地檢署今依詐欺取財、偽造文書等罪嫌起訴許東雄夫婦及盧姓、柯姓廠商4人。

調查局去年接獲爆料，檢舉泳協以「2015年日本東京游泳公開賽」、「2016年香港長池游泳錦標賽」名義，各向體育署請領2萬7600元、3萬元補助服裝採購費，實際上泳協長期接受廠商免費贊助。許東雄卻指示擔任泳協理事長特助、無給職義工的妻子陳金鳳，向業者索取假發票，再向體育署核銷經費。

另去年1月6日，許東雄明知台北、南投各舉辦全中運選拔賽，全國中區游泳分齡賽，卻都簽名領取裁判費，涉嫌詐領南投裁判費3028元。

檢方調查時，許東雄夫婦與業者均否認不法，但檢方發現業者未出貨，認定業者知情配合詐領補助款。

另詐領裁判費部分，許東雄辯稱當天中午台北比賽告一段落後，即搭高鐵前往南投，以理事長身分關心賽務與選手狀況，傍晚趕回台北，未領取南投裁判費，他只請領台北裁判費。

檢方因查出具領清冊上確實有許東雄簽名，許妻陳金鳳坦承她偽造丈夫簽名領取，供稱因見丈夫忙碌，自作主張幫忙領取，事後怕東窗事發又偽造1份許沒簽名的清冊。

檢方認定，許東雄4人涉嫌詐領體育署補助費，涉犯詐欺取財罪，另許東雄詐領南投裁判費部分，因罪嫌不足，獲不起訴；許妻陳金鳳冒用丈夫名義詐領南投裁判費，另涉犯2次偽造文書罪，依法起訴。

(中時 )