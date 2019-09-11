亞大醫院神經外科主任林志隆以鈦合金原料，協助男童重建顱骨，恢復頭部美觀。（林欣儀攝）

男童王宏至（前中）去年摔車導致頭部重創，歷經1年多復健，目前恢復良好，中秋節前特別返回醫院感謝醫療團隊。（林欣儀攝）

男童王宏至去年因騎腳踏車摔車，左側顱骨摔成13片且全身多處重傷，經亞大醫院積極搶救，他奇蹟式獲得重生，而經過1年多復健，王童語言、肢體動作都有很大進步，卻因顱骨無法密合、頭骨幾乎穿透頭皮，上月接受「鈦合金顱骨修復」手術，終於重建自信。

帶著精心準備的月餅、親手繪畫的小卡片，右手、右腳仍帶著護具的王宏至親手將禮物送給主治醫師、亞大醫院神經外科主任林志隆，感謝醫療團隊的照顧與陪伴，他緩慢的說，接下來還要持續復健，希望有一天能再玩最愛的巧固球。

王宏至去年4月間與友人外出騎腳踏車摔車，導致顱骨碎裂、肺部受創且脊椎錯位，當時昏迷指數3，經緊急搶救並施行低溫療法，奇蹟式清醒。王父說，兒子今年二月間重返學校，目前約能一口氣說出6、7個字，恢復情況良好。

林志隆指出，王宏至重傷導致顱骨碎裂成13片，雖施行顱骨成形手術，但因骨頭破裂太嚴重，自行癒合期間無法密合復原，使得兩側頭形不對稱、且1處頭骨幾乎穿破頭皮，擔心引發感染，決定以3D列印方式重建頭骨，並採用鈦合金修補。

王宏至8月初接受鈦合金顱骨修復手術，重拾好看的頭形，特別選在中秋節前返回醫院表達對醫療團隊的感謝。他目前就讀的光正國中校長張祥宜說，學校積極協助王宏至，希望他能儘快走入人群，也看到他的進步。

(中時 )