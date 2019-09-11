立委張廖萬堅強調，自救會成員站出來就是要告訴社會大眾許婦的詐騙手法，也提醒大家詐騙無所不在。（盧金足攝）

立委張廖萬堅11日陪同近20名詐騙受害者出 面控訴，一名65歲許姓婦人在台中市南屯區開設像家庭式的美髮院，17年來與鄰里的婆媽媽建立好交情，連退休公務員都被騙，從1000萬到3000萬都有，還有阿嬤清潔工把一天所得拱手拿給許婦，血汗錢不知去向，許婦曾說「老了就是要抱著錢睡覺，環遊世界」，現在想來心痛不已。警方表示，該案是多名民眾在2005年至2019年間，遭這間髮廊許老闆娘以投資建設公司、補習班、互助會及個人借貸等名義詐騙，全案已由警察局第四分局偵查隊報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，目前積極追緝該嫌中。

「嚴懲詐騙，還我公道！」張廖萬堅表示，許婦利用人性善良與信任，詐騙辛苦賺錢的民眾，受害民眾不知在北部因詐騙案遭起訴通緝13年的許姓婦人，潛逃至台中後竟另起爐灶，因為洗頭髮與開在南屯區開設髮廊的許婦，十多年來為街訪鄰居整修髮型，累積信任後，進而以投資七期土地建設案、鼓吹辦房屋抵押貸款、美髮補習班增資、紅利跟會等不同手法，誆騙民眾多達30多人，詐騙金額近3億，目前受害民眾已組成自救會。

張廖萬堅呼籲檢警應加速偵辦速度，由於許婦以及其親屬皆已行蹤不明，恐有潛逃再行詐騙之虞，曾給許婦洗頭過的客人說，她像大嬸很親切，但也很會推銷，洗頭兼洗腦。

受害民眾說，7月2日那天因有其他被害人疑找黑道到美髮院找許婦，許關在小房間裡喝洗髮精企圖尋短，後來叫救護車送到醫院急救後，許婦就人間蒸發找不到人。

張廖萬堅指出，經連繫後已知就有30多人受害，統計近3億元，17年前來台中南屯巷弄開美髮院，全家生活正常，獲得鄰里信任，最後卻是吸金「落跑」的壞人，讓這些純樸的受害人不只擔心錢討不回來，心裡也受創傷。

受害的鄭小姐說，一間小小髮廊竟然詐騙近3億元，被害人都以為自己是她唯一的投資好朋友，東窗事發兩個月，被害人積蓄被騙一空，像在作夢一樣，騙說先生在公家機關退休人員，兒女是醫生、律師和老師，結果都是假的。

張廖萬堅表示，30多位受害者中，多數都是以投資七期土地建案遭詐騙，金額累積甚至高達2700萬，足以可見許婦的詐騙劇本高明，先是用假名來開設髮廊，博得被害人信任後

，誘騙投入大筆資金，甚至辦理房屋貸款來投資許婦所說土地開發建案，但真相卻是一場策劃許久的騙局，造成多名受害者的生計陷入困境，甚至還有多位受害者還不敢讓家人知道，身心備受煎熬。

張廖萬堅強調，今天自救會成員站出來就是要告訴社會大眾許婦的詐騙手法，也提醒大家詐騙無所不在。針對近年很多的投資詐騙，就是利用高獲利來吸引民眾投資，張廖萬堅也提醒，只要覺得是「不合理的報酬」，就別輕易投資，以免受騙。

警察局表示，受害民遭這間髮廊許老闆娘以投資建設公司

、補習班、互助會及個人借貸等名義詐騙，被害人分別以現金及匯款方式予許嫌，累計遭騙取1億4678萬餘元，報案訴警偵辦。全案已由警察局第四分局偵查隊報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，目前積極追緝該嫌中。

市府法制局指出，類似案件可能涉及刑法詐欺罪、違法吸金或民事糾紛，由於目前事實尚未明確，若涉刑責部分將由警察局偵辦，涉及民事糾紛部分，民眾得循調解、法院訴訟方式解決。未來也市府會繼續推動、宣導相關法治教育，提醒民眾關心自身權益，避免類似案例發生。

(中時 )