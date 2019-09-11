網路紅人「館長」陳之漢昨（10日）深夜在臉書發起投票，問若2020只有韓國瑜與郭台銘參選總統，大家會選誰？今天上午8時30分，館長公布「中場統計」，郭台銘的票率竟高達94%，韓國瑜僅6%，一面倒的態勢，相當誇張。

「館長」昨深夜11時41分在臉書發起投票，表示「如果2020只有這兩個人選總統，你會選哪個?????????請勿認真單純有趣好玩」。今天上午8時30分，館長再發文，「昨晚11:41分到現在八點半，共14萬人投票陸續增加中！郭台銘94%、13萬多票；韓國瑜6%、8137多票」。

去年高雄市長選舉前，館長大力支持韓國瑜，韓國瑜還去上館長臉書直播。不過自從韓國瑜表態願參選2020後，館長從韓粉變韓黑，連番砲轟韓國瑜，甚至開直播向曾因他而投給高雄市長韓國瑜的粉絲鄭重道歉，表示「活到現在40歲，這是讓我有史以來最屈辱的一次，對不起全台灣人民和高雄的人民！」。

館長本人態度如此鮮明，他在自己臉書辦投票會出現如此誇張一面倒的情況，也不讓人訝異。

(中時電子報)