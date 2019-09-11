鴻海創辦人郭台銘參選2020總統態勢逐漸明朗，將牽動整體選情，時代力量黨主席徐永明認為，若郭參選變成「三腳督」，比起與國民黨參選人韓國瑜一對一，優勢會下降；徐永明表示，郭台銘跟大陸利益關係複雜且巨大，如果郭要選總統應該向人民講清楚，同時社會、經濟政策也要具體說明。

徐永明指出，一開始郭台銘參選會讓人覺得對猜英文比較有利，但隨著情勢的改變，蔡英文民調回升，蔡面對韓國瑜優勢拉大，這時候若多郭台銘參選，蔡的優勢下降，反而變成比較不利的局面。

徐永明分析，郭台銘應該是看到中間選民及對藍綠不滿的選民，有機會讓他位居第2名，因此擺脫國民黨包袱，脫黨參選機會比較大，如果總統大選確定「三腳督」，3組候選人為操作棄保效益，爭取成為第2名是各候選人重要工作。

徐永明表示，郭台銘如果決定要選總統，他跟大陸利益關係複雜要講清楚外，社會、經濟政策也要提出，例如郭先前提出的0至6歲幼童國家幫忙養，乍聽對民眾有震撼，但錢從哪裡來，希望能有進一步討論跟說明。

此外，時力秘書長吳佩芸昨表示，時力自提總統人選持續討論，黨中央不排除黃國昌是考量之一，但黃國昌意願要媒體去詢問本人。黃國昌今受訪先是稱不相信吳佩芸會做這件事，接著才說謝謝佩芸的好意，對他來講關注的是立法院工作，把現在的事情做好，真正關心的是台灣下一步。

(中時 )